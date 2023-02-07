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Haberler Yaşam Vatandaşlar şehri terk ediyor

Vatandaşlar şehri terk ediyor

7.2.2023

Vatandaşlar şehri terk ediyor

İKİNCİ deprem sonrası Diyarbakır'da vatadandaşlar korku dolu anları bir kez daha yaşamamak için şehri terk ederek köylere gitti, trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu.Yüzlerce vatandaş kilometrelerce kuyruk oluşturarak şehri bavullarıyla terk etti.

11 SAAT SONRA ÇIKARILDI
DEPREMDE yıkılan 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı'nda ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra enkazdan Osman Cengiz adlı vatandaş çıkarıldı.

OTELLERİ AÇTILAR
DEPREMİN en çok hisseden illerinden olan Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı. Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği (DOTED) bölgedeki otellerin kullanılabileceği çağrısında bulundu.

SAAT 04.17'DE DURDU
DEPREMDEN etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan bir binanın enkazında bulunan duvar saatinin, sarsıntı anında durduğu görüldü.

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