Yüreğimiz yandı

Büyük sarsıntının etkisinin önemli ölçüde hissedildiği Gaziantep'te, ekiplerin çöken çok sayıda binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar Ayşe- Mehmet Polat Sitesi ve Emre Apartmanı'nda yoğunlaştırılırken, kentteki kötü hava koşulları kurtarma ekiplerinin işlerini zorlaştırıyor.

BOŞALTILAN BİNA YIKILDI

Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor. Ekipler, Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan binanın enkazından kazazedeleri çıkarırken, çevrede endişe ile bekleyen vatandaşlar yakınlarından gelecek haberi bekliyor. Kent merkezindeki İbrahimli Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın karşısında bulunan 10 katlı bina, saat 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkıldı. Çevrede bekleyen vatandaşlar panik içinde güvenli alanlara kaçmaya çalıştı. İlk deprem sonrası boşaltılan binanın yıkılması kameralara yansıdı.

17'nci yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı da çöktü. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Gaziantep'te, bir kurtarma ekibinin enkaz altındaki depremzedeyi hayatta tutmak için gösterdiği çaba kamerayla kaydedildi. Ekiplerin, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nda yaşanan göçükte kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından kazı çalışmaları yapan kurtarma ekipleri, enkaz altından bir kişinin sesini duydu. İsminin Abdülmecit olduğunu belirten depremzede, çocuklarının isimlerini sayarak seslerini duyamadığını ifade etti.

'YAKLAŞTIK, SAKIN UYUMA'

Kurtarma ekibiyle girdiği diyalog sırasında zaman zaman uykusunun geldiğini anlatan depremzedeye kurtarma ekipleri, "Çok yaklaştık, biraz daha dayan. Az kaldı. Benimle konuş, sakın uyuma. Korkma sakın, çok yaklaştık, seni kurtarmak için geliyoruz. Kardeşim seni rahat çıkarabilmek için çevreyi açıyoruz" diye seslendi. Kurtarma ekibine kısık sesle yanıtlar veren depremzedenin bir süre sonra yaralı olarak kurtarıldığı ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

'BELEDIYEMIZE AIT TÜM TESISLERE VATANDASLARIMIZ SIGINABILIR'

GAZİANTEP Belediye Başkanı Fatma Şahin de deprem sonrası açıklamalar yaptı. "Gaziantep'te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık" diyen Şahin, "Gazianteplilerden panik yapmamalarını, resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum" dedi. Fatma Şahin, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak, Gaziantep acil toplanma merkezlerini paylaştı ve ekledi: "Belediyemize ait tüm tesislere, merkezlere, spor salonlarına, MSM'lere depremden etkilenen ve dışarıda olan vatandaşlarımız sığınabilir. Yeme içme gibi temel ihtiyaçlar merkezlerimize yönlendirilecek."