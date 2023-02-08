‘Fahiş fiyat artışları cezasız kalmayacak’

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulayan "fırsatçılara" gerekli yaptırımların uygulanacağını ve bu suiistimalin cezasız kalmayacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle talebin arttığı acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulayan bazı fırsatçılar olduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz."