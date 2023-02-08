İskenderun Limanı’nda çıkan yangın büyüdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yangının başladığı İskenderun Limanı'nda durum kötü. Önceki gün başlayan yangın gece boyu sürdü, halen devam ediyor. Limanda yapısal hasar olduğu bildirildi. İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti. Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor. TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.