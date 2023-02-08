İzmir esnafı seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ ile 10 ilde büyük yıkıma neden olan felaketin tüm Türkiye'yi derinden sarstığını kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Depremler ve artçı sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanısıra, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkımlara sebep olmuş, bölgeden gelen acı haberler yürekleri dağlamıştır.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ilk saatlerden itibaren olayları takip etmektedir. İESOB, teşkilattaki odaları ile birlikte yaraları sarmak, mağdur vatandaşlarımıza destek olmak adına seferber olmuştur. Birliğimize bağlı İzmir merkez ve ilçelerindeki çok sayıda odamız üyelerine ulaşarak, giysi, ısınmak için cihaz ve eşya, yiyecek, ilaç vb yardım malzemelerini toplamaya başlamışlar, esnaf sanatkarlara kan bağışı çağrıları yapmışlardır" dedi.

KRİZ MASASI KURULDU

İESOB bünyesinde Kriz Masası ve çevre havzalarda Koordinasyon Merkezleri kurduklarını belirten Mutlu, "Kriz Masası ile birlikte yapılacak yardımları teşvik etmek, doğru yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamayı amaçladık. Ayrıca Bakırçay, Menderes, Yarımada, Kemalpaşa, Ödemiş-Tire gibi İzmir'in çevre havzalarında da Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Afetin yaralarını daha hızlı sarmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Depremden etkilenen illerimiz için Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve odalarımız ile koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

IESOB ÜYELERINE ÇAGRI

Yardımlardan azami yararın hızlı şekilde sağlanması için esnaf sanatkarlara çağrıda bulunan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktada depremzedelere yardımda bulunmak isteyen esnaf sanatkarlara bağlı bulundukları odalarla irtibata geçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Odalar vasıtasıyla yardımlar Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin belirlediği merkezlere ulaştırılacak, mağdur vatandaşlara daha hızlı ve doğru şekilde gönderilecektir. Koordineli yardımlar dağınıklığı önleyecektir. Bu açıdan münferit girişimler yerine, odalar kanalıyla yapılan yardımlar daha yararlı olacaktır, üyelerimiz kayıtlı bulundukları odalara müracaat etmelidirler. Türk halkı bugüne kadar yaşadığı her zorluğu birlik ve beraberliğini koruyarak aşmayı bilmiştir. Yaşanan bu kara günleri de dayanışma içinde atlatacağımıza olan inancımızla, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun."