Kenetlendik

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğünde ve merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Türk halkı, bir kez daha ne kadar büyük bir millet olduğunu gösterdi. Çifte afetin hemen sonrasında İzmir, Aydın, Balıkesir, Denizli, Muğla, Manisa, Kütahya'da yaşayan vatandaşlar, depremzedelerin yaralarını sarmak için yardıma koştu. AFAD ve sivil toplum kuruluşları ile hızla organize olan vatandaşlar destekleriyle deprem bölgelerine yardım yağdırdı. İzmir'deki belediyeler, odalar ve STK'lar depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük çaba gösterirken, toplanan ilk malzemeler İzmir'den yola çıktı.

PERSONELLER YOLA ÇIKTI

Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına katılmak için binlerce personel deprem bölgesine gitti. İzmir Valiliği, 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası bölgeye 2 bin 331 personelin sevk edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlimizden bin 23 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli bölgeye nakletmiştir. Havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir" denildi.

11 TIR, 2 UÇAK VE 1 GEMİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hem toplanan insani yardımlarla ilgili bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ile ilgili son durumu paylaştı. Başkan Soyer, "Toplam 11 tır, 2 uçak, 1 gemi insani yardımı malzemesini Adana, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'a sevk ettik. 45 bin battaniye ve yorgan, 3 bin ısıtıcı ve soba, 3 bin uyku tulumu, 65 bin giysi, tonlarca insani yardım malzemesi bölgeye ulaştı. 100 bin öğünlük sıcak yemek üretecek mobil mutfağımız bölgede üretime başlıyor. Ekiplerimiz, enkazda canla başla çalışıyor. Mobil ameliyathanemiz de faaliyete geçiyor" ifadelerini kullandı. Başkan Tunç Soyer'in dün başlattığı Umut Hareketi de büyüyor. Şu ana kadar kampanyayla 17 bin 765 yemek paketi, 974 gıda paketi, bin 374 hijyen paketi, 8 bin 985 battaniye, bin 481 uyku tulumu bağışı alındı. Kampanyaya destek olmak isteyenler umuthareketi.izmir. bel.tr adresinden sunulan destek paketlerinden istedikleri miktarda satın alabiliyor. Belediye vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini de Fuar İzmir ve Kültürpark'ta topluyor.

DTO'DAN DENİZ KORİDORU

İMEAK Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) İzmir Şubesi yardımların bölgeye daha güvenli ulaştırılabilmesi için deniz koridoru açacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ulaştırma Bakanlığı'nın organizasyonu ile Ulusoy 5 Ro-Ro Gemisi, yardım malzemesi götürmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun'a hareket ediyor" ifadeleri yer aldı.

KINIK'TAN ÖZEL EKİP GİTTİ

İzmir'de Menemen, Kiraz, Aliağa, Bayındır ve Kınık belediyeleri başkanları, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli önderliğinde deprem koordinasyon toplantısında buluştu. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilçeden 30 kişilik arama kurtarma ekibinin yola çıktığını duyurdu. Çeşme Belediyesi bir yardım TIR'ını bölgeye gönderdi.

YARDIM ÇADIRLARINA KOŞTULAR

DENİZLİ Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına çok sayıda vatandaş duyarlılık gösterdi. Ellerinde avuçlarında ne varsa az depremzede kardeşleri için yardıma koşan vatandaşlar tek yürek oldu. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için battaniye, çocuk elbisesi, mont, ısıtıcı ne varsa yardım çadırlarına götürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerine teşekkür etti.

'GURUR DUYUYORUM'

Pamukkale Belediyesi'nin yardım kampanyası ile toplanan soba, uyku tulumu, battaniye, yorgan, eldiven, atkı, bere, mont, bot, bebek bezi, peçete, el feneri, giysi, pil, eldiven gibi malzemeleri içeren 2 yardım TIR'ı bölgeye doğru yola çıktı. Belediye Başkanı Avni Örki, "İnsanlar evindeki prizden ısıtıcıyı söküp getirdi. Böyle güzel bir milletin mensubu olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

GÖNÜLLÜLER TIR'LARA YÜKLEDİ

AYDIN'DA Büyükşehir ve Efeler Belediyesi ile Kızılay öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda depremzedeler için stant kuruldu. Binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı gibi eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Adnan Menderes Stadyumu'nda depolanan yardımlar, gönüllülerin de desteğiyle tırlara yüklendi.

YAŞINI UNUTTU ÇUVAL TAŞIDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7'lik depremde etkilenen vatandaşlar için Karadeniz'de yardımlar toplanırken, Rize'de yaşlı bir teyzenin bir yardım çuvalını taşıması duygulandırdı.

SOMA'DAN KÖMÜR KÜTAHYA'DAN TARHANA

MANİSA'DAN toplam 96 TIR dolusu yardım malzemesi ve personel ile 14 kamyon kömür ile 871 personel gönderildiği bildirildi. Muğla ve Kütahya'da da vatandaşlar başta tarhana olmak üzere çocuk bezi, mama, kıyafet, ısıtıcı, çorap, ayakkabı, kuru bakliyat ürünleri, un ve konserveleri belediye binasında kurulan standa getirdi.

BALIKESİR'DE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne gelen vatandaşlar, geç saatlere kadar depremzedelere malzeme göndermek için seferber oldu. BAKOM önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yardım eşyalarını elden ele taşıdı.

MERT ALPDÜNDAR/ NADİR UYSAL / SEBAHATTİN ALP / SUAT SALGIN / MURAT YALÇIN