Plant Ödülü Erduran’ın

Peyzaj mimarlığı sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Plant Ödülleri, Sakarya Elite World Sapanca'da 4. kez sahiplerini buldu. Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık, Tan Urla Evleri Satış Ofisi Peyzaj Tasarım ve Uygulama projesi ile Konut Uygulamaları ödülüne layık görüldü. Plant Ödülleri'nde, Konut Uygulamaları ödülü Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık'a verildi. İzmir'de hayata geçirilen Tan Urla Evleri Satış Ofisi Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projesi ile ödüle layık görülen Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık'ın kurucusu Yalçın Erduran, ödülün ardından mutluluğunu dile getirdi. Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık şirketinin kurucusu Yalçın Erduran, "Özgün ve Yenilikçi yaşam alanları tasarlamaya devam edeceğiz" dedi.

HER PROJEYE FARKLI TASARIM

"Tan Urla Evleri Satış Ofisi için hayata geçirdiğimiz peyzaj tasarım ve uygulama çalışması, her aşamasında keyif aldığımız ve heyecanı hissettiğimiz bir iş oldu." diyen Erduran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Peyzaj mimarı olarak her projede farklı çalışmalar tasarlamanın heyecanını yaşıyoruz ve işimizi seviyoruz. Sektörümüzü bir araya getiren ve hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı işleri ön plana çıkaran Plant Ödülleri gecesinde ödüle layık görülmek bizim için çok değerli. Plant Ödülleri, modern ve sürdürülebilir peyzaj mimarlığı projelerinin öne çıktığı bir organizasyon. Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık olarak vizyonumuz da, konut projelerinde ve kamusal alanlarda sürdürülebilir, estetik ve özgün işlere imza atmak. Erduran Proje ekibi adına ödülü alırken, tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Sosyal, kültürel ve ekonomik fayda yaratarak ortaya koyduğumuz tüm işlerde ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam edeceğiz."Plant Ödülleri 2023 ödül gecesinde sunuculuğu ünlü radyocu Kadir Çöpdemir üstlendi. Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu geceye renk katarken, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konseri ise konukların beğenisini topladı.

SÜRDÜRÜLEBILIR EKOSISTEM IÇIN

PEYZAJ mimarlığı alanında tüm projelerinde çevresel sorumluluğu ön plana çıkardıklarını vurgulayan Erduran, "Erduran Proje için sürdürülebilirlik, vizyon belgemizde ortaya koyduğumuz yüzeysel bir kavram değil. BM verilerine göre 2025 itibariyle 1,8 milyar insanın içme suyuna erişemeyeceği ifade ediliyor. Türkiye'de, 45 şehri aşkın ve 300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik ve tüm projelerimizde estetik kaygı, modern teknolojiler ve çevresel sorumluluk ön planda. Bu özel ödülü 4. kez düzenleyen Plant dergisine, bu güzel geceye katılan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, ödül alan kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum" diye konuştu.