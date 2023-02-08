Yardım TIR’ları kuyruk oldu

DEPREM bölgesine giden yardım tırları, otomobiller ve konteyner taşıyan araçlar Konya ile Adana yolu arasında kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Gece başlayıp sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından yolda Konya- Adana yolu arasındaki kara yollarında buzlanma oldu. Buzlanma nedeniyle kazalar yaşandı. Kazalar ve buzlanma nedeniyle araçların kontrollü olarak ilerlemesine izin verilirken, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kar küreme araçlarının bölgede yoğun olarak çalıştığı da görüldü.

METİN BURMALI/ ERCAN AKGÜN