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Haberler Yaşam ‘Yolları açık tutmamız çok önemli’

‘Yolları açık tutmamız çok önemli’

Fuat Oktay’a basın açıklamasında bakanlar Mustafa Varank ile Vedat Bilgin de eşlik etti.

8.2.2023

‘Yolları açık tutmamız çok önemli’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın açıklaması yaptı. Oktay, deprem bölgesinde enkazdan kurtarılanların sayısının 8 bini geçtiğini söyledi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Buradaki çok yoğun kış şartları özellikle tipinin de yoğun olduğu bölgede yolların kapanması, bir taraftan afetle mücadele ederken diğer taraftan da hava şartlarıyla mücadele etmemizi beraberinde getirdi. Hava araçlarını da biraz daha rahat kullanmaya başladık" diye konuştu.

Bazı yolların görevli araç dışındaki araçlara kapatıldığını kaydeden Oktay, "Afet bölgelerinde ulaşım son derece kritik. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu yolları kullanmamaları yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların girişini durdurmuş durumdayız" diye konuştu.

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