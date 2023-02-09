  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 7 katlı bir binadan bir tek Melisa kurtuldu

7 katlı bir binadan bir tek Melisa kurtuldu

9.2.2023

7 katlı bir binadan bir tek Melisa kurtuldu

KAHRAMANMARAŞ'TA yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

KÜÇÜK BUSE, DEDESİNDEN SOĞUK İÇECEK İSTEDİ
ADIYAMAN'DA göçük altında kalan 10 yaşındaki Buse 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Buse'nin ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu. Buse'nin kardeşleri ve annesi ise hala göçük altındaydı.

METİN BURMALI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA