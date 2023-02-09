7 katlı bir binadan bir tek Melisa kurtuldu

KAHRAMANMARAŞ'TA yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

KÜÇÜK BUSE, DEDESİNDEN SOĞUK İÇECEK İSTEDİ

ADIYAMAN'DA göçük altında kalan 10 yaşındaki Buse 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Buse'nin ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu. Buse'nin kardeşleri ve annesi ise hala göçük altındaydı.

METİN BURMALI