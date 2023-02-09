Arkadaşına yaptığı çağrı kurtuluşu oldu

10 ilde çifte yıkıma neden olan depremlerin ardından sosyal medya çağrıları ile whatsapp yazışma ve aramaları yardım bekleyenlere ulaşılmasına büyük katkı sağladı. İlk anda büyük iletişim sıkıntısının yaşandığı deprem bölgesinde enkaz altında kalanlar telefonlar çekmeyince whatsapp ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yerlerini belirtip yardım istedi.

BUNLARDAN biri de İzmirli Mert Şahin oldu. Depremde göçük altında kalan Mert, cep telefonu çekmeyince İzmir'den okul arkadaşı Alkım Dirik'i whatsapp'tan aradı. Alkım Dirik arkadaşının yardım çağrısıyla ailesi ve tüm yakınlarını alarma geçirdi. Dirik'in bölgeden ulaştığı yetkililer Mert'i 34 saat sonra göçük altından kurtarılarak Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ENKAZDAN ÇIKTI EŞİNİ SORDU

ADANA'DA ilk depremde yıkılan Barış Manço Bulvarı üzerindeki 8 katlı binada saatler sonra göçük altından çıkartılan Şakir Angın hayatını kaybederken eşi Hatice Kalay Angın AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçük altında serumla damar yolu açılarak ilk tedavisi yapılan Angın'ın ilk işi ise eşini sormak oldu. Yakınları, eşinin öldüğünü uzun süre talihsiz kadına söyleyemedi.

FATİH ŞENDİL