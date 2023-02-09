Cumhurbaşkanlığı uçakları yaralıları taşıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapan arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, başkent ile deprem bölgesi arasında sürekli sefer yaparak sağlık malzemesi, personel ve yaralı taşıyor.

Kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenlerini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar Adıyaman ve Kahramanmaraş'a düzenlenen seferlerle afetzedeleri de Ankara'ya getirdi. Yaralılar başkentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

'10 İLDE 77 SAHRA HASTANESİ KURDUK'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor" ifadelerine yer verdi.