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Haberler Yaşam Denizli’ye deprem acısı düştü

Denizli’ye deprem acısı düştü

9.2.2023

Denizli’ye deprem acısı düştü

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden, Denizli'ye acı haber gelmeye devam ediyor. Aslen Denizli Çallı olan öğretmen Mehmet Apak ve dört kişilik ailesi yaşadıkları Osmaniye'de enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Gaziantep'te subay olarak görev yapan Denizlili Emre Yalçın eşi Tuba Yalçın, çocukları Alya Yalçın'ın da depremde hayatlarını kaybettikleri haberi geldi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencisi Ömer Terazi, Hatay'da göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şiraz Elmahamide Kahramanmaraş'ta göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

SEBAHATTİN ALP

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