Ege gönül birliği yaptı

Menemen'den kalpleri ısıtan notlar Menemenli Barlas, Elif, Ayşe, Furkan ve Yusuf, depremzede kardeşlerine battaniye, giysi, oyuncak ve kumbarasındaki paranın yanında mektup da gönderdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Türk Milleti her zorluktan sonra birbirine daha çok kenetlenmiş bir millettir. Bu gerçeği yaşadığımız afetten sonra bir kez daha gördük" dedi.

Fuar İzmir'e otobüs seferleri artırıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine yardım ulaştırmak amacıyla Fuar İzmir'e akın eden yurttaşlar ve gönüllüler için otobüs sayılarını ve sefer sıklıklarını artırdı. Ayrıca gönüllülerin rahat ulaşımı için gece boyunca çalışacak ücretsiz servisler konuldu.

Çeşme'den yardım gemisi yola çıktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı. "Ulusoy 5 Ro-Ro" gemisi 40 saatte İskenderun Limanı'na ulaşacak.

Göztepe'nin yardım tırları hareket etti Göztepe Kulübü yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın ardından vatandaşlar, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na akın ederek yardım malzemelerini görevlilere teslim etti. 5 otobüs yardım malzemesi deprem bölgesine ulaşmak üzere gece saatlerinde İzmir'den yola çıktı.

Aydın'da büyük seferberlik Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Kızılay'ın açtığı stantlarda toplanan yardımlar, okulların tatil olmasıyla gönüllü olarak çalışan gençlerin desteğiyle Adnan Menderes Stadyumu'nda tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile MHP Aydın İl Başkanlığı da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemelerini Kızılay'a teslim etti.

KAZIM YÖRÜKCE