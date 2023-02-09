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Haberler Yaşam Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

9.2.2023

Fırsatçılar iş başında

10 ili etkileyen deprem için Türkiye tek yürek olurken, afetten faydalanmak isteyen bir şahıs, AFAD kıyafeti ile hırsızlık yağarken yakalandı. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar da tek yürek olarak depremzedeler için harekete geçti. Bilanço giderek ağırlaşırken, yaşanan mucizevi kurtuluşlar da depremin 3'üncü gününde nefes oldu.

YAKALANDI, GÖZALTINA ALINDI
MİLYONLAR, gelecek güzel haberleri beklerken fırsatçılar yine iş başındaydı. Şanlıurfa'da yaşanan bir olay, zorlu günlerde adeta kan dondurdu. Bir şahsın, AFAD kıyafeti ile hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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