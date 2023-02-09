Ölüm ve yaşam...

Kahramanmaraş merkezli iki deprem şu ana kadar binlerce can aldı. Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devletin tüm imkanlarıyla sürerken, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından afet bölgelerine yardım yarışı var. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgeden paylaşılan görüntü ve fotoğrafların arkasından ise art arda acı hikayeler geliyor. Hatay'da kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda karşılaştığı yürek parçalayan manzara büyük üzüntü yarattı.

AİLESİ İLE ENKAZ ALTINDA KALDI

Çünkü enkaz altında kalan Suriyeli aileden geriye sadece baba Abdülalim Muaini kalmıştı. Kızları ve eşi ile depreme yakalanan Muaini, sağ çıkmayı başardı ancak enkazdan ailesinin cansız bedenleri çıkarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldıktan sonra serum ile tedavi edilen Muaini, kendisine geldikten sonra hemen eşi ve kızının yanına gitti. Ancak ekipler, Muaini'nin eşi Esra ile kızları Mahsen ve Besira'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Muaini'nin Suriye'de 10 yılı aşkın bir süredir devam eden savaştan kaçtığı ve aslen Humuslu olduğu öğrenildi.