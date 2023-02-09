Oyuncaklarını gönderip evlerine davet ettiler

SAMSUN'UN 19 Mayıs ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımların arasından çıkan oyuncak bebeğin üzerindeki not, duygulandırdı. Ekipler, bağışlanan oyuncaklar arasında bir bebekle karşılaştı. Bebeğin üzerine bantlarla yapıştırılmış, "Ben Zeynep 6 yaşındayım. Geçmiş olsun sana çok üzüldüm. Allah yardım etsin." notu çalışanları duygulandırdı. bir başka oyuncağın üzerinden ise "Ben Yasemin, 4. sınıf öğrencisiyim. Geçmiş olsun kardeşlerim. Allah şifalar versin." notu çıktı. Konyalı küçük Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara iliştirdiği Türk bayraklı notuyla depremzedelerin acısına ortak olmaya çalıştı. Küçük İlay oyuncak gönderdiği depremzedeleri Türk bayraklı notuyla Konya'ya davet etti.

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