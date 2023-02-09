Üşüyoruz Türkiye`m

Her hafta bu köşemde sizlerle sağlık alanında bir şeyler paylaşıyor karınca kararınca sağlıkla ilgili bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Sağlık bilgilerini genelde alanında uzman doktorlarımızdan da bilgiler alarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu hafta ne yazacağımı bilemedim, bilgi edinmek ve fikirlerini sormak için aradığım doktorlarımızın ağzını bıçak açmıyor. 10 ilimizde yaşadığımız 7.7 ve ardından gelen 7.6 şiddetinde yıkıcı depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da canlarımızı aldı, almaya devam ediyor. Halen enkazda kurtarılmayı bekleyen onca insanımız var. Bu ortamda ne doktordan bilgi edinmek, ne de benim sağlıkla ilgili bir bilgi almak gibi dermanımız kalmadı.

ÇOK BÜYÜK AFET

Neyse ki Türkiye büyük bir devlete sahip ve her türlü imkanları olan bir ülke.

Ne var ki afet çok ama çok büyük oldu.

Böylesi büyük afetlerde ilk etapta hele hele böylesi hava şartlarında anında var olan imkanları seferber edemiyorsun.

Yine de ilk andaki o telaş ve kargaşayı çabuk atlattık. Devlet ve ordu havadan, karadan, denizden seferber oldu. Öylesine büyük bir afet ki Avrupa'daki bazı ülkelere eş değer büyüklüğünde. 11 şehrin toplam nüfusu yine bir ve iki ülkelere eşit değerdeki nüfusa sahip alanlarda büyük bir afet. Anında tüm imkanları seferber edemiyorsun. Yollar adeta kağıt gibi yırtılmış var olan yolların bazıları kardan kapalı, bazıları da aşrı trafikten maalesef kapalı. Yine de havadan, denizden yardımlar yağmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılacak, bundan hiç şüphem yok. Aradığım doktorlarımız bölgeye gitmek için can atıyor, bölgeye giden doktorlarımız da bir hayli fazla gitmeye hazırlanan doktorlarımız var.

HİZMETE HAZIRIZ

Görüşlerini aldığım özel hastane sahiplerinden bir çoğu bölgeden gelecek hastalara her türlü sağlık hizmetini vermeye hazırlandı. İşte bu hastanelerden bazıları:

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz: "2 tam teşekküllü ambulans, çok miktarda sağlık malzemesi ve 5 sağlık personelini bölgeye gönderdik. Ayrıca hastanelerimiz ve doktorlarımız başta devletimiz olmak üzere her türlü yardıma ve hizmete hazır."

Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Özer Gürbüz, "Bölgeden gelecek yaralılara her türlü hizmeti vermeye hazırız."

Tınaztepe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, "Hastanelerimiz ve doktorlarımız depremzedelere her türlü hizmeti vermeye hazır."

Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Selim Amato, "Hastanemiz afet bölgesinden gelecek hastaların ve yaralıların hizmetinde."

Emot Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Ada, Atagöz Tıp Merkezi Yönetim Kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necmettin Yakut...

Hangi hastane kurucusu ile görüştüm ise hemen hepsi aynı duygu ve düşünce içinde: "Hastanelerimiz ve tüm imkânlarımızla devletimizin ve bölge halkının hizmetindeyiz" dediler. Hem de hiçbir ücret almadan. Bu duygular, bu anlayış ile bu halk bu afetten de yaralarını sararak çıkacaktır. Acımız büyük, içimiz yanıyor. Afet bölgesinde kar ve tipi hat safha da insanlarımız üşüyor.

Bizler de burada üşüyoruz ve acılarını iliklerimize kadar hissederek yaşıyoruz. Başın sağ olsun Türkiye'm