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Haberler Yaşam Ateş başında sabahlıyorlar

Ateş başında sabahlıyorlar

10.2.2023

Ateş başında sabahlıyorlar

MERKEZİ Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremden sonra evleri büyük çapta hasar alan vatandaşlar, sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Gece hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşerken, Kızılseki ve Altun aileleri de deprem korkusu nedeni ile sokakta sabahladıkları için geceleri ateş yakarak ısınmaya başladı. Aileler, evlerinin büyük çapta hasar aldığını, binalarının sağlamlığından emin olamadıkları için sokakta sabahladıklarını, bu nedenle dışarıda ısınmak için ateş yaktıklarını söyledi.

METİN BURMALI

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