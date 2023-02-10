Aydınlı başçavuş Yeğin ailesiyle birlikte can verdi

KAHRAMANMARAŞ'TA görev yapan Aydınlı başçavuş Özgür Yeğin (42) eşi Yasemin Yeğin (41) ve çocukları Furkan Yeğin (18) ile Zeynep Kayra Yeğin (13) depremdyıkılan apartmanlarının enkazı altında kaldı. Uzun süredir haber alınamayan Yeğin ailesi fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber ailenin Koçarlı ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Baba Özgür Yeğin ve Furkan Yeğin'in cenazelerinin İstanbul'da, anne Yasemin Yeğin ve Zeynep Kayra Yeğin'in cenazelerinin ise Koçarlı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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