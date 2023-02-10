Denizlili Şeyma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin enkazından cansız bedeni çıkarılanlar arasında Denizlili öğretmen Şeyma İyiol da vardı. Genç öğretmen gözyaşları arasında Çivril'de toprağa verildi. Aslen Çivrilli olan 27 yaşındaki Şeyma İyiol görev yaptığı İskenderun'da depreme yakalandı. Alparslan Ortaokulu'nda görev yapan İyiol, Dumlupınar Mahallesi'inde yaşadığı evin enkazının altında kaldı. Umutla enkaz başına bekleyen ailesi Şeyma İyiol'un cenazesini memleketi Çivril'e getirdi. Genç öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP