  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Denizlili Şeyma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

Denizlili Şeyma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

10.2.2023

Denizlili Şeyma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin enkazından cansız bedeni çıkarılanlar arasında Denizlili öğretmen Şeyma İyiol da vardı. Genç öğretmen gözyaşları arasında Çivril'de toprağa verildi. Aslen Çivrilli olan 27 yaşındaki Şeyma İyiol görev yaptığı İskenderun'da depreme yakalandı. Alparslan Ortaokulu'nda görev yapan İyiol, Dumlupınar Mahallesi'inde yaşadığı evin enkazının altında kaldı. Umutla enkaz başına bekleyen ailesi Şeyma İyiol'un cenazesini memleketi Çivril'e getirdi. Genç öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA