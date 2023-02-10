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Haberler Yaşam Enkaz altından AFAD ekiplerine yemek sözü

Enkaz altından AFAD ekiplerine yemek sözü

10.2.2023

Enkaz altından AFAD ekiplerine yemek sözü
DENİZLİ'DEN deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a giden AFAD ekipleri, çalışma yaptıkları moloz yığınları arasında gelen sesler üzerine Zeynep teyzenin yerini tespit etti. Burada Zeynep teyzeye ulaşan ekipler, teyzenin sakinleşmesi için kendisiyle konuşmaya başladı. AFAD ekibinin 'Denizli'den seni kurtarmaya geldik, Hatay'ın en güzel yemeği hangisi, sen hangisini güzel yapıyorsun, seni hemen çıkaracağız bize yemek borcun olacak söz mü?' demesi üzerine Zeynep teyze, 'Hepsini güzel yaparım sana söz her zaman yemek' diyerek yürekleri ısıttı. Çalışmaların ardından yaşlı kadın enkazın altından depremden saatler sonra çıkarıldı.
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