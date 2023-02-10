İş dünyasından 16 milyon 88 bin TL

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin ardından İzmir Valiliğinin koordinasyonunda tek yürek olan İzmirli 20 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi, afet bölgesine yardım için 48 saatte 16 milyon 88 bin Türk Lirası nakdi bağış topladı.

KAMPANYA HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

BİNLERCE ayni yardım deprem bölgesine sevk edildi, 351 kişilik gönüllü yardım ekibi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, organize sanayi bölgeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası tarafından başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyası her geçen gün büyüyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE

DEPREMİN ardından yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş makinesi konvoyu Antakya'ya ulaştı. Kar küreme kamyonlarından tamir aracına, tankerden vidanjöre kadar birçok iş makinesi ve görevli operatörlerin olduğu konvoy, hava şartları nedeniyle kapanan yoları açarak afet bölgesine gitti ve kurtarma çalışmalarına başladı. Araçlarla birlikte Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın şefleri koordinasyonunda toplam 60 personel görevlendirildi.