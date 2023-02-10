İzmirli uzman çavuş ve annesinden acı haber

İZMİR-GÜZELBAHÇELİ Uzman Çavuş Alpaslan Tez ve annesi Aliye Büber, İskenderun'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Alpaslan Tez, annesi Aliye Büber ile birlikte enkaz altında kaldı. Anne ve oğuldan acı haber geldi. Anne oğulun cenazelerinin Güzelbahçe Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

IZMİR'DEN AİLE ZİYARETİNE GITTILER ACI HABER GELDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem, Torbalı'ya da ateş düşürdü. Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Aşkın Özkan'ın eşi Eylem Özkan ve 2 çocuğu depreme Şanlıurfa'da yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Kayınvalidesine eşi ve çocuklarını gönderen Aşkın Ateş, tek başına Torbalı'dayken deprem oldu. Depremde Eylem Özkan ve 2 çocuğunun kaldığı bina çöktü. Arama çalışmalarında Eylem Özkan ve 2 çocuğu ile annesi ve kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haberle yıkılan Özkan ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Aile Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde taziye dileklerini kabul ediyor.

ANNE VE 3 ÇOCUGU TOPRAGA VERİLDİ

HATAY'IN Antakya ilçesinde yıkılan evlerinde hayatını kaybeden Nisa Mut (45) ve ikisi ikiz, 3 çocuğu, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Depreme 7 katlı bir binada yakalanan Mut ailesinden, Nisa Mut ve çocukları Bahriye (20) ile ikizler Aleyna (18) ve Mustafa (18) enkazın altında kalıp yaşamını yitirdi. Nisa Mut ve 3 çocuğu yan yana toprağa verildi. Sağ kurtulan Mesut Mut ise ayakta durmakta güçlük çekti.

MURAT ŞANBAKLAVACI