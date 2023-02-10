Kamuda maaşlar erken yatacak

Deprem bölgesine yardımlar kesintisiz sürerken, finansal hizmetlerin ayağa kaldırılması için de bankalar, ilgili kurumlar, bakanlıklar seferber oldu. Afet bölgesinde vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak için geçici mobil şubeler kuruluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını açıkladı. Mobil şubelere gidemeyecek yaşlı, engelli, yaralı vatandaşlar aylıklarını, sosyal desteklerini elden alabilecek.

10 İLDE MOBİL ŞUBELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15 Şubat 2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerinin ivedilikle ödeneceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacak. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek. Bankalar bir yandan depremde zarar gören personele ulaşmaya çalışırken diğer yandan boşalan ATM'ler, yıkılan şubeler nedeniyle yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için 10 ilde çalışma yürütüyor. Konteynerler içinde açılacak geçici şubelerle vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarına yanıt verilecek. 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan emekliler aylıklarını elden alabilecek. Sosyal destek ödemeleri 5-10 Şubat arasında gerçekleştiriliyor.

DEPREMZEDEYE KAPI AÇAN OTELE VERGI YOK

DEPREM bölgesinde ikamet eden vatandaşların talep etmesi halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bedelsiz barınma hizmeti veren otel ve benzeri işletmelerin söz konusu hizmetlerine yönelik KDV ve konaklama vergisi hesaplanmayacak, yapılan masraflar gider olarak kaydedilebilecek. Depremzedelere ücretsiz konaklama sunan otellerin masrafları gider olarak kaydedilebilecek. Ayrıca KDV ve konaklama vergisi hesaplanmayacak, işletmelerin masrafları da gider olarak dikkate alınacak.