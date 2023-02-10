Mucize kahramanları

TÜM Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş Pazarcık ve bir gün sonra meydana gelen Elbistan depremlerinin etkisiyle Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Osmaniye'de göçük altında kalan vatandaşlar, günlerdir yurdun dört bir yanından gelen arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

HAKSIZ ELEŞTİRİLER

BEDENEN yorgunluk çeken arama kurtarma ekiplerini üzen bir başka konu ise vatandaşların kendilerine yönelik ağır eleştirileri. Yıkılan bina sayısının çok fazla oluşu ve tüm deprem noktalarına yetecek seviyede ekibin olmayışı, yakınlarının kurtarılmasını bekleyen bazı vatandaşların tansiyonunu fazlasıyla yükseltiyor. Ekiplerin tek isteği ise bekleyişte olan ailelerin sakin olmaları ve yapılan çalışmaları zora sokacak hareketlerde bulunmamaları. Kastamonu'dan 41 kişiyle Kahramanmaraş'a gelen Akasya Maden İşletmeleri ekibinden Ayhan Kaya, "24 saat durmaksızın çalışıyoruz. Şu ana kadar 9 kişiyi canlı kurtardık. Kar, tipi, yağmur, soğuk rüzgar, hepsini iliklerimize kadar hissettik. Ancak o kurtarılan kişilerin heyecanı ve ailelerinin mutluluğu, yaşadığımız her şeyi bizlere unutturdu" dedi.

İstanbul'dan gelen 22 kişilik Anka Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği, 4 günde 4 ayrı noktada çalışmalarını yürütüyor. 2020'deki İzmir depreminde de görev aldığını ifade eden Derneğin Başkanı Adnan Sancak, "İzmir'e oranla hem daha büyük kayıp var hem de binaların yıkılış şeklinden dolayı çalışmalar zor. İzmir'deki yapılar olduğu yere çökmüştü. Burada ise binalar yan yatıp bir de yan tarafa döndüğü için üçüncü kat ile beşinci kat yer değiştirmiş diyebiliriz" şeklinde konuştu.

UYKUSUZ, YORGUN VE AÇ

ANKA Arama Kurtarma'nın Kurucu Üyesi Muhammed Sancak ise "Uykusuzuz, yorgunuz, açız, 2 gündür bisküviyle besleniyoruz. Enkazdan canlı kurtardığımız zaman yorgunluğumuzun hepsini alıyor. Lütfen bizlere yol verip işlerimizi kolaylaştırsınlar ki daha çok insana ulaşabilelim" çağrısında bulundu.

ERCAN AKGÜN