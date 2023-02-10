Türkiye’de eğitime verilen ara 20 Şubat’a uzatıldı

DEPREM bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremler nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın tüm Türkiye'de 20 Şubat'a uzatıldığını açıkladı. Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Bakan Özer ayrıca depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı. Öte yandan kalfalık ve ustalık sınavları ile Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) e-Sınav oturumlarının da ertelendiği bildirildi.

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