Umudun simgesi Ayda’nın babasından anlamlı çağrı

İzmir'de 2020 yılında yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yakınları enkaz altında olanlara "umudunuzu koruyun" çağrısı yaptı. Deprem bölgesinde olanların acısını derinden hissettiğini söyleyen Gezgin, "Şu anda onların ne çaresizlikte olduğunu yürekten hissediyorum aynı çaresizliği ben de yaşadım. Kimse umudunu kaybetmesin, biz 91'inci saatte çıkardık kızımızı, herkes bitti diyordu" dedi.

DİĞER