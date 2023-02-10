Umutlu bekleyiş

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı meydana gelen 7.7'lık ilk büyük depremde Hasan ile Şerife Atlı çifti de enkaz altında kaldı. Depremde oturdukları 11 katlı apartman iskambil kağıdı gibi yıkılırken, 3 ay önce evlendikleri öğrenilen Atlı çiftinin yakınları da enkazın bulunduğu alana koştu. Baba Davut Purtaş, kızı Şerife ve damadının göçük altından sağ olarak kurtarılmasını beklediğini söyledi ve ekledi: "Bu acının tarifi yok. Kurtulduğuma sevinemiyorum." Depremde yüzlerce vatandaşlar hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, enkaz altında kalanlardan biri de yeni evlenen Atlı çifti oldu.

3 AY ÖNCE EVLENDİLER

Onikişubat ilçesindeki Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 11 katlı Proton isimli apartmanın 6'ıncı katında yaşayan Hasan ile Şerife Atlı'nın yaşadıkları bina 6 Şubat sabahı meydana gelen depremle yerle bir oldu. Depremden sonra olay yerine ulaşan arama kurtarma ekiplerinin şuan 7 kişinin cansız bedenine ulaştığı öğrenilirken, 3 ay önce davullu zurnalı düğünle evlenen Hasan ile Şerife çiftinin de halen göçük altında olduğu bildirildi. Atlı ailesinin akrabalarından Akif Biber de günlerdir arama kurtarma ekiplerinden gelecek iyi haberleri beklediklerini ifade etti. Biber, "Yaklaşık 3 ay önce düğünlerinde mutluluklarına şahitlik etmiştik. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz ve beklemeye devam ediyoruz. İnşallah sağ salim çıkarlar" dedi.

METİN BURMALI