100’de yüz sevinç

HATAY 102. SAAT



AYNI ENKAZDAN 6 KİŞİ

HATAY'IN İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ambulaslara alınan yaralılar, hastaneye sevk edildi.







HATAY 100. SAAT



Hikmet Yiğitbaş

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişi için çalışma yapılırken, 100'üncü saatte 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak çıkartıldı. Yiğitbaş'ın çıkartıldığı binanın 2 blok arkasındaki binadan çıkartılan 35 yaşlarındaki bir erkek, ambulansla hastaneye sevk edildi.









HATAY 107. SAAT



Murat/ Raziye Kılınç

DEPREMİN 5. gününde kurtarma çalışmalarının 107. saatinde Hatay İskenderun'da polis memuru çift Hacı Murat Kılınç ve eşi Raziye Kılınç enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Arzu Apartmanındaki kurtarma çalışmaları ve polis çiftin 5 dakika arayla çıkarılması havadan görüntülendi. AFAD, UMKE, sivil arama kurtarma ekipleri, askeri personel kurtarılan şahısları koridor oluşturup ambulansla hastaneye ulaştırdı.







K.MARAŞ 101. SAAT



Serhat ve Semra Varlı

DİYARBAKIR'IN Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı'nda arama- kurtarma ekipleri, Semra Varlı (32) ile oğlu 9 yaşındaki Serhat Varlı'yı 5'inci günde, 101'inci saatte sağ çıkardı. Semra ve Serhat Varlı'yı kurtaran ekipten Ali Alioğlu, enkazın üzerinde sevincini, "Bugün güneş Serhat için doğdu" diye bağırarak gösterdi. UMKE ekibinden Halil Kılıç ise, "Her zaman umut var. Umudumuz yeşerdi" diye konuştu.









K.MARAŞ 101. SAAT



Zişan Kaya

KAHRAMANMARAŞ'IN Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan Zişan Kaya'nın (20) sağ olduğunu belirleyen ekipler, 8 saat boyunca Kaya'yı uyutmamaya çalıştı. Zişan depremden 101 saat sonra kurtarıldı.









HATAY 105. SAAT



Yusuf ve Muhammed

Hatay'da Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit edildi. Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin depremden sonraki 105'inci saatte kurtarıldı. Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken, "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım" dedi.









K.MARAŞ 104. SAAT



Suriyeli 8 yaşındaki Fatma

KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazı altında kalan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Fatma, ekipler tarafından 104'üncü saatte kurtarıldı. Ekiplerin uyanık kalması için sürekli konuştuğu Fatma, depremin 104'üncü saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı.









HATAY 103. SAAT



3,5 yaşındaki Zeynep Ela

EKİPLERİN Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalarda, Zeynep Ela Parlak isimli 3,5 yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı. Depremin 103. saatinde enkazdan sağ çıkarılan Zeynep Ela Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.









H ATAY 102. SAAT



Naim Bayaslı

HATAY'IN merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 102 saat sonra 32 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı. Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'nda bulunan 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı. Ekipler, 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.









ADIYAMAN 103. SAAT



Zeynep Asel

ADIYAMAN'IN Yavuz Selim Mahallesi'nde çöken binadan 103'üncü saatte Siirt Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle, 5 yaşındaki Zeynep Asel sağ olarak çıkarıldı. Zeynep Asel, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.









K.MARAŞ 101. SAAT



Canan ve Melike Şavkılı

KAHRAMANMARAŞ Serçim Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, anne Canan Şavkılı ve 11 yaşındaki kızı Melike'ye ulaştı. Aralarında İsviçreli ekiplerin de yer aldığı çok sayıda arama kurtarma ekibi, anne kıza ulaşmak için zamanla yarıştı. 101. saatte önce anne Canan Şavkılı, kısa bir süre sonra ise 11 yaşındaki Melike enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Anne kız, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Ekiplerse bu anlarda gözyaşlarına boğuldu.

