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Haberler Yaşam Kedileri için ölümü göze aldı

Kedileri için ölümü göze aldı

11.2.2023

Kedileri için ölümü göze aldı
Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından evleri hasar gören vatandaşlar, güvenli buldukları alanlara sığındı. Deprem korkusu nedeni ile evini terk eden Tuğba Çamçakan, depremden 2 gün sonra 9 aylık Bodi ile Zara isimli kedilerini yanına almak için tüm riskleri göze alp, oturduğu hasarlı binaya girdi. Çamçakan, "Depremde panikle dışarı çıkmıştık. Onların evde kalmasına gönlümüz el vermedi. Alelacele eşimle evimize girip çıktık" dedi. Şimdi onları da barındırmaya çalışıyoruz. Kalabalık bir ortamda olduğumuz için biraz korkuyorlar ama halen hayatta olmaları gerçekten" diye konuştu.

■ METİN BURMALI / FOTOĞRAF: ERCAN AKGÜN
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