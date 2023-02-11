Yaşamak için kolunu feda etti

Hatay'ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu. Karaman Kazımkarabekir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 32 saatlik çalışmasıyla açılan galeriden ulaşılan Hilal'in sağ kolunun beton bloğun altında kaldığı belirlendi. Kurtarma ekipleri, bloğun kaldırılmaya çalışılmasının Hilal'in hayatını tehlikeye atabileceği ve mevcut durumundaki sağlığının daha da kötüye gidebileceği endişesiyle, kolunun kesilmesine karar verdi. Akrabalarının onayı alındıktan sonra enkaz altında yapılan operasyonla Hilal'in sağ kolu kesildi. Blok ile bağlantısı koparılan Hilal, 90 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

DİĞER