  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Yaşamak için kolunu feda etti

Yaşamak için kolunu feda etti

11.2.2023

Yaşamak için kolunu feda etti
Hatay'ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu. Karaman Kazımkarabekir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 32 saatlik çalışmasıyla açılan galeriden ulaşılan Hilal'in sağ kolunun beton bloğun altında kaldığı belirlendi. Kurtarma ekipleri, bloğun kaldırılmaya çalışılmasının Hilal'in hayatını tehlikeye atabileceği ve mevcut durumundaki sağlığının daha da kötüye gidebileceği endişesiyle, kolunun kesilmesine karar verdi. Akrabalarının onayı alındıktan sonra enkaz altında yapılan operasyonla Hilal'in sağ kolu kesildi. Blok ile bağlantısı koparılan Hilal, 90 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA