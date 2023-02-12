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Haberler Yaşam 152. saatte yeni bir mucize

152. saatte yeni bir mucize

Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen birbiri ardına mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan 85 yaşındaki Muhtia Patlar'ın genel durumunun iyi olduğu ve ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

İHA

12.02.2023, 18:16

152. saatte yeni bir mucize

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Timi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, el ele bir yaralıyı daha enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan Muhtia Patlar'ın (85) genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

Göçük altından 152. saatte çıkartılan yaralıya acil şifa dileklerini ileten ekip, "Gücünü görev aşkı ve necip milletimizin dualarından alan arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, bölgede 7/24 görev yapmaktadır. Devlet-millet el ele vererek hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.

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