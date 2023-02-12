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Haberler Yaşam İşte diri fay hatlarındaki yerleşim yerleri

İşte diri fay hatlarındaki yerleşim yerleri

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

12.02.2023, 19:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 19:50

İşte diri fay hatlarındaki yerleşim yerleri

MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

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