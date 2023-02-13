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Haberler Yaşam CHP'li başkan yardımlara el koydu

CHP'li başkan yardımlara el koydu

13.2.2023

CHP’li başkan yardımlara el koydu

TARİHİ deprem felaketinin yaşandığı bölgede insanüstü bir çaba ile hayat kurtarılmaya, depremzedelere yardım ulaştırılmaya çalışılıyor. Can pazarını yaşandığı illerden bir olan Hatay'da ise, 'pes' dedirten bir olay yaşandı. CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı'nın, bölgeye gelen yardımlara el koyarak babasının evinde depoladığı ortaya çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu eve baskın yaptı. Baskında henüz indirilmekte olan TIR üzerindeki ve evdeki malzemelere el konuldu. Turgay Arabacı, ise yardımların aylarca sonra bile dağıtılmak üzere parti merkezinden kendisine yönlendirildiğini, çoklu almaların önüne geçmek için babasının evine indirdiğini söyledi.

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