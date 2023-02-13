Deprem destek ödemeleri başlıyor

TÜRKIYE'YI yasa boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı, AFAD'a 1 milyar liralık ek bütçe sağlanırken destek ödemeleri hızlı bir şekilde devreye alınmaya başlandı. İlk adımda evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere 10 bin lira acil destek, 15 bin lira taşınma yardımı gerçekleştirilecek.

Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak, çadırda kalana da kira bedeli ödenecek. Konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Kira desteği bir yıl sürecek. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşların kira bedeli ödenecek. Kira ve taşınma destekleri başka şehirlerde de geçerli olacak. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlanırken, havayolları ücretsiz uçuşlarla depremzedeleri taşımaya devam ediyor. Bu arada kredi kartı borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dâhil bankalar alacakları talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilecek. Kredi kartlarının toplam limiti 2 binden 5 bin liraya çıkarıldı.

AFET SİGORTALARI OFİSLERİ 10 İLDE HİZMETE GİRDİ

DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu'nca 10 ilde kurulan mobil ofisler bugün itibariyle hizmete başladı. Hasarı karşılama süreçleri hızla işletilecek, evrak temininde sigortalılara kolaylık sağlanacak. Sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri kısaltılacak.

HAZAL ATEŞ