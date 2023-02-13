Depremde yıkılan binanın müteahhidi yurt dışına kaçacaktı

ADIYAMAN'DA depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş, eşi Sevilay Karakuş ile Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İkili, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yavuz Karakuş'un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi. Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.

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