Depremzededen Bakan Kurum’a: Biz sizden memnunuz

GAZİANTEP'TE aramakurtarma çalışmaları ve depremzedelere yapılacak yardımları yakından takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlarla da sık sık birebir iletişim kurarak bilgi alıyor. Bir depremzede ile Bakan Kurum'un dertleştiği anlardaki diyalog dikkat çekti. Sosyal medyada bahsedilenin aksine devletin bölgede olduğunu belirten vatandaş, Kurum'a teşekkür etti.

Depremzede, "İstanbul'dan İzmir'den akrabalar arayıp diyorlar ki 'orada hiçbir şey yokmuş.' Ben de ekmeklerin, suların resmini çekip onlara gönderdim. Biz sizden memnunuz. Bu devlet bizi ortada bırakmaz ama kötü zihniyetli insanlar var" dedi. Bakan Kurum ise, şimdi bu konuya girmenin değil birlik olmanın vakti olduğunu belirterek, "Hep birlikte inşallah üstesinden geleceğiz" dedi.