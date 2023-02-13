Gaziantepli esnaf yaraları sarmak için kepenk açtı

Kahramanmaraş'ın ardından aynı gün Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde onlarca apartman yıkılınca, yüzlerce vatandaş göçük altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları halen sürerken, depremin ikinci günü esnaf da kendi gibi depremzede olan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti.

İKİNCİ GÜN KAPILARINI AÇTI

Depremde evleri hasar görmesine rağmen Gaziantepli esnaf, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için işletmelerinin kepenklerini açtı. Yeni Asır'ın görüştüğü esnaf, işletmelerinin kısmen hasarlı olduğunu ancak depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak için işletmelerini açtıklarını ifade etti. Şehitkamil ilçesinde ailesi ile birlikte iki yıldır restoran işletmeciliği yapan Ali Kemal Tazeoğlu, ilk gün evlerindeki hasarın yaralarını sardıktan sonra depremin ikinci günü depremzedelere işletmelerinin kapılarını açtığını söyledi.

SICAK ÇORBA VE SU DAĞITIYOR

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi ile karşı karşıya kaldığını aktaran Tazeoğlu, "Bu bölgede onlarca apartman yıkıldı. Birçok esnaf da maalesef ilk gün kepenk açamadı. Biz, binamız biraz riskli olsa da depremzedelerin mağduriyetini gidermek için işletmemizi açtık. Telefonlarımız susmuyor. Restoranda annem Neriman Tazeoğlu ile ücretsiz sıcak çorba ve su dağıtmaya başladık. Onun yanında insanların boğazından sıcak bir lokma geçsin diye yemek yapıyoruz. Rabbim bize böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Zor bir durumdan geçiyoruz ama ben inanıyorum ki, hep birlikte ülkece bu zorluğun altından da kalkacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz" diye konuştu.

PARASI OLMAYANA ÜCRETSİZ

Tazeoğlu ayrıca insanlara ücretsiz su dağıtmak için GATEM'deki toptancılar çarşısına su almaya gittiğini, tek bir yerde su satıldığını bu işletmenin de kendilerine 30 liralık su kolisini 45 liradan verdiğini belirterek, "Bu dönemde birlik beraberlik gerekirken maalesef fırsatçılar da çıkıyor. Denize düşen yılana sarılır. Bir tek onda su vardı mecburen kendi cebimden parası ile alıp, burada vatandaşlar çok şükür ücretsiz dağıtım yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

İlçede 7 yıldır market işleten Hakan Kıraç, ilk iki gün evlerinin dışında konakladıklarını, ardından depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerini açtıklarını söyledi. Kıraç, "Depremde evimiz hasar aldı ancak burada da insanlar mağdur. Ailemizi güvenli bir yere bırakıp, gücümüz yettiğince insanlara yardımcı olduk. Marketimizin girişine koyduğumuz suları ücretsiz olarak verdik. Gıda gibi temel ihtiyaç maddelerini de maliyetine, parası olmayana da bedava verdik. Bazı esnafın fahiş fiyat uyguladığını duyduk ama onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Şehitkamil ilçesindeki eczanede teknisyen olan Ali Özcan da depremin ikinci günü vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için işletmelerinin kepenklerini açtıklarını vurguladı. Özcan, "Anne ve babamla yaşadığımız ev depremde hasar gördü ancak ikinci günü sırf insanlar mağdur olmasın diye koşup eczanemizi açtık. Bu binada da çatlaklar var ancak kontrollü bir şekilde vatandaşlara ihtiyaçları olan ilaçları temin etmeye çalışıyoruz. Bugünleri de inşallah el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

METİN BURMALI/ ERCAN AKGÜN