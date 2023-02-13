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İzmir ve çevre illerin adli personel ile savcıları görevde
13.2.2023
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere ilişkin soruşturmalarda görev almak üzere İzmir, Aydın ve Manisa'dan savcı ve adli personel görevlendirildi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert'in de aralarında olduğu 3 savcı, Manisa'dan Gaziantep'e giderek göreve başladı. Hatay ve Adıyaman'da görev yapacak 1 başsavcı vekili, 8 savcı ve 22 katip Aydın'dan yola çıktı. İzmir'den görevlendirilen 5 başsavcı vekili, 25 savcı ve 44 adli personel de Hatay'a gitti.