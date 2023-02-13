İzmir ve çevre illerin adli personel ile savcıları görevde

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere ilişkin soruşturmalarda görev almak üzere İzmir, Aydın ve Manisa'dan savcı ve adli personel görevlendirildi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert'in de aralarında olduğu 3 savcı, Manisa'dan Gaziantep'e giderek göreve başladı. Hatay ve Adıyaman'da görev yapacak 1 başsavcı vekili, 8 savcı ve 22 katip Aydın'dan yola çıktı. İzmir'den görevlendirilen 5 başsavcı vekili, 25 savcı ve 44 adli personel de Hatay'a gitti.

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