Kahramanların görüntüleri duygulandırdı

TÜRKİYE el birliği ile felaketlerin yaralarını sarıyor. Art arda hayata tutunmuş depremzedelerin kurtarılma haberleri geliyor. Ekipler de canla başla kurtarmaya devam ediyor.

YOLDA UYUYORLAR

ÖTE yandan ekiplerin işlerini bitirip bir başka enkaza geçtikleri sırada otobüste uyukladıkları anlar sosyal medyada gündem oldu. Ekip üyeleri dualarla anıldı. 6 gündür dur durak demeden hayat kurtaran ekipler çalışmalarına devam ediyor. Dinlenmeye fırsat bulamayan kahramanlar için iki nokta arasındaki nakil süresi genellikle uyku zamanı oluyor. Bir enkazdan başka enkaza giden ekiplerin görüntüleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı