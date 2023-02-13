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Haberler Yaşam Kalbim Türkiye halkı ile beraber

Kalbim Türkiye halkı ile beraber

13.2.2023

Kalbim Türkiye halkı ile beraber
ANGELİNA Jolie, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti. Jolie, depremzedeler için bağış çağrısında bulunarak "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte" dedi. ABD'li oyuncu, Kahramanmaraş'ta kaybettiği kızının elini bırakmayan acılı babanın fotoğrafını ve yardım kampanyası linkini eklediği paylaşımında, "Kalbim Türkiye ve Suriye halkı ile beraber. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.
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