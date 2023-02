Koca yürekli Mehmedim

DEPREMİN yaraları her geçen gün biraz daha sarılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri de 10 ilde her noktaya destek vermeye devam ediyor. Deprem bölgesindeki Mehmetçikten gelen son görüntüler, milletimizin bir kez daha göğsünü kabarttı, gururlandırdı. Daha fazla can kurtarmak için durmadan çalışan askerlerin istirahat zamanlarında da, çadırlar depremzedelere kalsın diye açık havada dinlendikleri ortaya çıktı.

VATANDAŞTAN SEVGİ SELİ

SOSYAL medyaya yansıya görüntülerde AFAD çadırlarının yanında arama kurtarma çalışmalarına ara veren askerlerimizin uyku tulumları içinde dinlendikleri görüldü. Öte yandan Mehmetçik'in, ulaşılması zor olan bölgelere yardımları da devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan yürekleri ısıtan bir görüntü geldi. Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

ÇADIRLAR KURULUYOR

KAHRAMANMARAŞ'TA ise, yıkılan binalarda AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, diğer yandan depremzedeler için barınma ve yaşam alanı oluşturulması amacıyla çalışma yapılıyor. Bu kapsamda, 4 bin 200 çadırdan oluşan iki çadır kent kurulacak. Dicle Nehri kıyısında Silvan Köprüsü yanında 136 dönüm alan üzerine 1800 çadırın kurulumuna da başlandı.

AFAD personeli başta olmak üzere, 7. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri birlikler, İl Jandarma Komutanlığı personeli, güvenlik korucuları ve gönüllüler el birliğiyle her deprem bölgesinde çadır kurulumu yapıyor. Kurulacak çadırlar donanımlarının sağlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak. Ayrıca çadır kentte kurulacak destek çadırları da bölgede konaklayacak binlerce vatandaşa sıcak yemek ve sağlık gibi birçok alanda hizmet verecek.