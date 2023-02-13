Zeynep Demirel isyan etti: Şov yapma dediler!

KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk saatlerinde Instagram hesabından yayınladığı video ile gözyaşları içinde yardım isteyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, yaşananların ardından duygularını ilk kez dile getirdi. Demirel, kendisine yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.

İKİ çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, "Nasılsın?' diyorlar, 'Kötüyüm' diyemiyorum, utanıyorum. 'İyiyim' diyemiyorum, utanıyorum. 'Yaşıyorum' diyorum, yaşıyoruz ona bile hâlâ inanamıyorum. Biz ne yaşadık nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil. Bu tanımlanacak gibi değil. Canımızı kurtarıp çıktık, sevinemedim ya ona bile utandım!" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINDA kendisine yapılan acımasız eleştirilere de tepki gösteren Zeynep Sever Demirel, "Çok kızgınım! Anlıyor musunuz çok kızgınım! En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana 'Ağlayarak şov yapma' diyen vicdansızlar oldu" diyerek olan biteni Allah'a havale ettiğini söyledi.

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