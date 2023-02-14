‘Beşir sen büyük bir kahramansın’

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşir Yıldız'ı (6) hastanede ziyaret etti. "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim" diyen Beşir'e, Bakan Bozdağ büyük bir kahraman olduğunu söyledi. "Allah seni korumuş, saklamış. Her türlü tehlikeden seni saklamış" diyen Bakan Bozdağ, "Büyük bir kahramansın. Cesur birisin, enkazın altında depremle mücadele ettin. Bir sürü sıkıntıya göğüs gerdin, teslim olmadın. Sen hakikaten kahramansın. Cumhurbaşkanımıza da seni anlatacağım" dedi.

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