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Haberler Yaşam Haluk Levent’ten acil çağrı

Haluk Levent’ten acil çağrı

14.2.2023

Haluk Levent’ten acil çağrı

ÜNLÜ sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Hatay'a en yakın yerde üretim yapan yatak firma temsilcileri 10 bin yatak satın alacağız" dedi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"10 BİN YATAK SATIN ALACAĞIZ"
KURUCUSU olduğu AHBAP Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent, "Hatay'a en yakın yerde üretim yapan yatak firma temsilcileri 10 bin yatak satın alacağız hem de bugün. Bu tweet'in altında buluşalım. Dediğim gibi en yakın şehirlerden acil" dedi.

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