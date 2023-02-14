İsviçre’deki Türk kuzenler yardım için kek satıyor

İSVİÇRE'NİN Solothurn kantonunda yaşayan Türk kuzenler Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kek satarak destek olmaya çalışıyor. İlkokul 4. sınıf öğrencileri Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, topladıkları yardımı AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştıracak. 10 yaşındaki Çalışkan, "Kendimi depremden etkilenen insanların yerine koydum ve onları biraz daha iyi anlayabildim. Onlara yardım etmek için aklıma bu fikir geldi. Sonunda annemle kek yaptık." dedi.

Kekleri satın alan İsviçrelilerin "iyi bir şey yaptıklarını" söylediğini anlatan Çalışkan, bazılarının ise bir şey almadan depremzedelere yardımda bulunduğunu belirtti. Kek yapıp satmaya devam edeceklerini belirten Çalışkan, bunun yanı sıra depremzedelere destek için oyuncak ve kırtasiye ürünleri de satacaklarını söyledi. Çalışkan, "İlk gün toplamda 725 İsviçre frangı (yaklaşık 15 bin lira) topladık. En fazla 300 veya 500 frank toplamayı düşünüyordum. Hiç beklemediğim bir rakam çıktı ve bu beni çok mutlu etti." diye konuştu. Şahin de "İsviçreliler, bizim depremzedelere yardım için kek sattığımızı gördüklerinde bizi tebrik ettiler. Çok sevindim ve duygulandım" dedi.