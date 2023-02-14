Oyuncu Kaptanoğlu: kardeşimizi enkazdan çıkardık

ÜNLÜ isimlerden depremden etkilenen bölgelere destek devam ediyor. KİF Arama Kurtarma ekibi üyelerinden başarılı oyuncu Ogün Kaptanoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından çalışmalara katılmak için Hatay'a gitti. Enkazdan bir kişiyi kurtaran oyuncu, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SABAHA DEK SÜRDÜ

KAPTANOĞLU, "KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay Defne bölgesine 19 saatlik bir yolculukla ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik" dedi.