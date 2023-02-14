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Haberler Yaşam SGK, yaraları sarmak için harekete geçti

SGK, yaraları sarmak için harekete geçti

SGK genelgesiyle depremzedeye bir dizi kolaylık sağlanırken, destekler de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. EYT kapsamındaki tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur’luların ödemeleri 31 Ağustos’a ertelendi

14.2.2023

SGK, yaraları sarmak için harekete geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Depremde zarar gören vatandaşın yaşamlarına devam etmeleri için ayni ve nakdi yardımların yanı sıra sosyal güvenlik boyutuyla da yaralar sarılmaya çalışılıyor. SGK tarafından yayınlanan genelgeyle bir depremzedeye bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Genelgeye göre 6 Şubat- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması dâhil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.

1 MART'TAN GEÇERLİ
Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.

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