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Haberler Yaşam 82 yaşındaki Şerefnaz Nine yaşlılık maaşını bağışladı

82 yaşındaki Şerefnaz Nine yaşlılık maaşını bağışladı

15.2.2023

82 yaşındaki Şerefnaz Nine yaşlılık maaşını bağışladı
KARS'IN Digor ilçesinde 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın, yaşlılık maaşını "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı. Başköy köyünde yaşayan Şerefnaz Nine, "Maaşımı sadece kaymakam beye teslim edeceğim" dedi. Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş kendisini ziyaret eden Aydın'ın davranışı karşısında duygulandı. Şerefnaz Nine daha sonra maaşını AFAD hesabına yatırdı.
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